شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يتحكمون بمصيرهم بإنتاج ألبوماتهم على نفقتهم الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الموسيقية العربية في الفترة الأخيرة تحولاً ملحوظاً، حيث بدأ عدد من نجوم الغناء الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية، بعيداً عن دور المنتج التقليدي، في خطوة تُعتبر جرأة فنية واقتصادية تهدف إلى تحقيق استقلالية إبداعية ومالية أكبر، كما يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الأسماء التي تنضم إلى هذه الموجة، خاصة مع تطور أدوات الإنتاج والتوزيع الرقمي التي جعلت العملية أسهل من أي وقت مضى.

أبرز النجوم الذين انتقلوا إلى الإنتاج الذاتي تامر حسنى

النجم تامر حسنى قرر منذ فترة أن يتحكم بشكل كامل في مسيرته الفنية، حيث أشرف بنفسه على إنتاج ألبوماته الأخيرة، كما أعلن عن إطلاق ألبومه الجديد "لينا ميعاد" غداً، وهو من إنتاجه الشخصي بالكامل، حيث تولى بنفسه اختيار الأغاني والتوزيع والتسويق.

وكشف تامر عن الموعد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، قائلًا: "فتحولي عينكم كده واستعدوا جدًا.. استجابة لطلبكم.. إن شاء الله هيتم إصدار ألبوم لينا ميعاد كامل يوم 10 يوليو المقبل.. أوامر يا حبايب قلبي".

رامى صبرى

أيضا النجم رامى صبرى اعتمد على نفسه في إنتاج ألبومه الأخير، وكشف النجم رامى صبرى عن صدور أول أغانى ألبومه الجديد في صيف 2025، حيث أكد أن اسم ألبومه الجديد أنا بحبك أنت، ونشر مقطع صغير من موسيقى الأغنية الأولى في الألبوم، والمقرر طرحه على جميع منصات الاجتماع خلال الفترة المقبلة.

رامى جمال

وينضم إلى هذه القائمة النجم رامى جمال، حيث يطرح ألبومه الجديد أول شهر يوليو ويحمل اسم "محسبتهاش"، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

يتكون البوم "محسبتهاش" للنجم رامي جمال، من 15 أغنية هي، "تطلب حنية"، "محسبتهاش"، " يا جمالك"، " كأنه مجاش"، "مش لاقيكى"، " زى الخطاف" دويتو مع المطرب التونسى نوردو، "غبت ليه"، "مالى بس"، "هات حضن"، ماطلعتش جدع"، "كلام عيب يتحكي"، "بعدك أذاني"، "روحى عليك بتنادى"، "تيجى نرجع"،"قبلت التحدى" دويتو مع النجم حمزة نمرة".