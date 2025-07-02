شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان الفنان أحمد عامر إلى سمنود لتشييع الجنازة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرّب من الفنان الشعبى الراحل أحمد عامر عن نقل جثمانه إلى منزله فى سمنود بالغربية، تمهيدًا لتشييع جنازته اليوم بعد صلاة الظهر.

وذلك بعد أن توفى فجر اليوم إثر شعوره بوعكة صحية شديدة تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات فى المحلة بعد انتهائه من إحياء أحد الحفلات بالمنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله، ونعى زملاؤه الفقيد، وأبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذى أكد أن الراحل كان يتمتع بصوت شعبى مميز.

وكشف الفنان مصطفى كامل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد علمه بنبأ الوفاة، اتصل بعدد من المقربين من الفنان الراحل، الذين أخبروه بأن عامر شعر بإعياء مفاجئ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه توفى فور وصوله.

وأضاف كامل: "نشعر بحزن بالغ لفقدان أحمد عامر، الذى كان يتميز بصوت شعبى عريق، وستظل ذكراه خالدة فى وجدان جمهوره".

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات المنعمة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته في الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة في الغناء الشعبي، حيث قدم العديد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفي واختياره للألحان والكلمات التي تعبر عن وجدان الشارع المصرى.