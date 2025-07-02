شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل ينعى الفنان أحمد عامر بعد وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى كامل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد علمه بنبأ وفاة الفنان أحمد عامر، اتصل بعدد من المقربين من الفنان الراحل، الذين أخبروه بأن عامر شعر بإعياء مفاجئ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه توفى فور وصوله، وأضاف كامل: "نشعر بحزن بالغ لفقدان أحمد عامر، الذى كان يتميز بصوت شعبى مميز".

وكان قد توفى الفنان أحمد عامر، فجر اليوم، إثر شعوره بوعكة صحية شديدة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله، ونعى زملاؤه الفقيد، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وتصدر خبر وفاة الفنان أحمد عامر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث توالت التعليقات الحزينة من زملائه ومحبيه، الذين أشادوا بموهبته الفريدة وإسهاماته فى الأغنية الشعبية.

يعد الفنان أحمد عامر أحد الأصوات البارزة فى الغناء الشعبى، حيث قدم العديد من الأغنيات التى لاقت انتشارًا واسعًا، وتميز بأدائه العاطفى واختياره للألحان والكلمات التى تعبر عن وجدان الشارع المصرى.