شكرا لقرائتكم خبر عن موجة انفصالات تهز الوسط الفنى.. آخرها عبير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الفنية فى الآونة الأخيرة موجةً من الانفصالات الزوجية بين نجوم الفن، حيث أعلن عدد من الفنانين انفصالهم عن شركاء حياتهم، مما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان الفنان أحمد السقا أول من أطلق الشرارة بإعلانه انفصاله عن زوجته مها الصغير، بعد سنوات من الزواج التي أنجبا خلالها ثلاثة أبناء ولم يكد الجمهور يهدأ من الصدمة، حتى فوجئ ببيان انفصال الفنانة بشرى عن زوجها إذ أعلنا فى منشور موحد من قبل الثنائي نشراه على حسابهما بموقع إنستجرام، جاء فيه: "نُعلن، نحن، بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمى بعد زواج دام لأكثر من عام. لقد بدأ زواجنا عن حب واحترام، وانتهى بالتراضي الكامل بين الطرفين، وفي إطار من التفاهم والهدوء".

وأضاف الثنائى فى بيانهما: "جمعتنا علاقة صداقة قديمة منذ الطفولة، وستظل مشاعر المحبة، والاحترام، والود، والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيداً عن أي خلافات أو مشاحنات".

لتكون ثانى حالة انفصال في أيام قليلة، أما المفاجأة الأكبر فجاءت من الفنانة عبير صبري، التي كشفت عبر "إنستجرام" عن انتهاء زواجها بعد زواج دام 7 سنوات، وكتبت معلقة: أعلن خبر انفصالى عن زوجى بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائمًا مصدر قوة لى.

أثارت هذه الموجة من الانفصالات تساؤلات الجمهور عن أسبابها، خاصة مع تزامنها فى فترة زمنية قصيرة، بينما فضّل معظم الأطراف عدم الخوض فى التفاصيل، مؤكدين احترامهم للخصوصية وحرصهم على مصلحة أبنائهم.