شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان 12 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى وائل جسار، حفلاً غنائيًا فى لبنان، يوم السبت 12 يوليو الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

من ناحية أخرى بدأ جسار التحضيرات لتسجيل أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل حاليًا على الاستماع إلى مجموعة من الأغانى لاختيار الأنسب منها للبدء بالتسجيل.

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار مؤخرًا أغنية بعنوان "100 إحساس جديد"، من كلمات الشاعر هانى صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند.

وطرح وائل جسار أيضًا أغنية بعنوان "كل وعد" وهى من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وطرح وائل جسار قبلها أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح وأيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.