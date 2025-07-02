صورة نادرة لـ خالد تاجا تُعيده إلى الواجهة.. وملامحه تصدم الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة قديمة ونادرة للممثل السوري الراحل خالد تاجا، التُقطت له في سنوات شبابه، وقد بدت ملامحه مختلفة تمامًا عمّا عرفه الجمهور في سنواته الأخيرة، وأثارت الصورة موجة من الدهشة والحنين، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من التغير الكبير في شكله، مقارنة بالأدوار التي اشتهر بها في أعماله الدرامية.



وانهالت التعليقات التي استحضرت محطات من مسيرته الاستثنائية، مؤكدين أن خالد تاجا لم يكن مجرد ممثل، بل "مدرسة تمثيلية" حقيقية، استطاع بموهبته أن يضع إسمه بين كبار نجوم العالم العربي.