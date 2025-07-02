عدسات الكاميرات ترصد جيجي حديد وبرادلي كوبر في لحظة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات الكاميرات عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد والنجم الأمريكي برادلي كوبر في لحظات رومانسية خلال نزهة مسائية هادئة في شوارع باريس، حيث كانا يسيران جنبًا إلى جنب وهما متشابكا الأيدي، بعيدًا عن ضوء الكاميرات المعتاد.



وبدا الثنائي في حالة انسجام واضح، وتوقفا أكثر من مرة لتحية المعجبين، قبل أن يختتما سهرتهما الخاصة في أجواء من البساطة والرقي. وعلى الرغم من محاولتهما الابتعاد عن الأضواء، إلا أن عدسات المصوّرين كانت حاضرة لتوثيق اللقاء، الذي يُعدّ من أندر ظهوراتهما العلنية معًا.

يُذكر أن العلاقة بين جيجي حديد وبرادلي كوبر بدأت منذ عام 2023، غير أن ظهورهما معًا بقي محدودًا، ما زاد من فضول الجمهور ووسائل الإعلام حول طبيعة علاقتهما.