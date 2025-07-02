شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم F1: The Movie يحقق 146 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السباقات للنجم العالمى براد بيت F1: The Movie إيرادات وصلت إلى 146 مليونا و301 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 27 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم F1: The Movie بين 57 مليونا وألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و89 مليونا و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

كما تميزت مشاهد سباقات الفورمولا 1 في فيلم النجم العالمى براد بيت الجديد F1: The Movie بأنها لافتة للأنظار، إلا أن صانعي العمل حرصوا على إبراز كيفية تداخل ماضي هذه الرياضة مع حبكة الفيلم، مع لمسة فنية هوليوودية مميزة، حيث يلعب بيت دور السائق المسن سوني هايز في عودة غير متوقعة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر.

قدّم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، نصائح مهمة لأبطال فيلم F1: The Movie، خاصة مع اعتبار عمر بيت الـ 61 عامًا في الحياة الواقعية غير واقعي بالنسبة لسائق في العصر الحديث.

أكبر سائق فورمولا 1 حاليًا هو الإسباني فرناندو ألونسو، الذي سيبلغ من العمر 44 عامًا الشهر المقبل، ولكن في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت المتطلبات البدنية أقل ولكن الخطر أكبر، تسابق فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن 55، وفاز لويجي فاجيولي في سن 53.