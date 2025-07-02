شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفلات ساقية الصاوى فى يوليو.. اختار سهرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت ساقية عبد المنعم الصاوى برنامجًا فنيًا حافلاً خلال شهر يوليو الجارى، يضم مجموعة متنوعة من الحفلات الغنائية والعروض الفنية التى تلبى مختلف الأذواق الفنية، ويشهد البرنامج الفنى مشاركة نخبة من الفرق والفرق الموسيقية البارزة، حيث سيحيى فريق "أوتوستراد" حفلاً موسيقيًا مميزًا، كما سيقدم فريق "مسار إجبارى" عرضًا غنائيًا خاصًا.



على الهلباوى

ومن بين الفرق المشاركة أيضًا: المنشد "على الهلباوي" فرقة "طبلة الست" بعروضها الإيقاعية وفريق "كاسيت 90" الذي سيقدم باقة من الأغاني التسعينية، ومجموعة "سبرانو" للأغاني الكلاسيكية، وفرقة "فويس باند" الصوتية ومجموعة "الحضرة" للإنشاد الديني، وفرقة "راديو بان" الموسيقية، وكردان باند وفرقة المسرح المصرى وكوميدى جانج وراديو باند، وفرقة ليالى مصرية، والشاعر عمرو حسن، ومسرح العرائس يقدم حفلتان لأم كلثوم وفريق الوصلة وفريق خارج النطاق وBrooklyn Babies.

وقال مسئول البرامج الفنية في الساقية: "حرصنا على تقديم برنامج متنوع يشمل مختلف أنواع الفنون الموسيقية والغناء، لتلبية رغبات جميع الجماهير خلال شهر يوليو"، يذكر أن ساقية عبد المنعم الصاوى تواصل تقديم برامجها الفنية الصيفية التى تشهد إقبالاً جماهيريًا كبيرًا، حيث تعد من أبرز المنصات الثقافية والفنية فى القاهرة.