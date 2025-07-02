شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا لعب توم هولاند شخصية جيمس بوند؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محبو جيمس بوند تشككهم فى خبر اختيار النجم العالمى توم هولاند من بين الممثلين الذين يُنظر إليهم على أنهم بوند 007 الجديد، وذلك بعد أن أُعلن أن دينيس فيلنوف، مخرج فيلم "Dune"، سيتولى إخراج الفيلم التالي من سلسلة أفلام بوند، والذي سيُعيد تقديم الشخصية بعد رحيل دانيال كريج في فيلم No Time To Die الذى طرح عام 2021.

وأفاد موقع "Variety" أن أمازون، مالكة السلسلة، تُفضل اختيار ممثل في العشرينيات من عمره، بهدف التركيز على بوند أصغر سنًا في المغامرات الجديدة، تشمل القائمة هاريس ديكنسون، ممثل فيلم "Babygirl"، وجاكوب إلوردي، نجم فيلم "Saltburn" الأسترالي، وهولاند، بطل أفلام Spiderman.

على الرغم من شهرته الواسعة بفضل أدائه لشخصية سبايدرمان في عالم مارفل السينمائي (MCU)، إلا أن إدراج هولاند في القائمة أثار انتقادات من مستخدمي "X" ، الذين يرون أنه ليس الشخص المناسب للدور.

حيث كتب أحد مستخدى موقع X: "أحب بتوم هولاند، وقد أثبت جدارته في أداء شخصيات الأبطال الخارقين، لكنه لن يجيد لعب دور جيمس بوند، أنه شخص جذاب سيقع في حبه الأشرار الذى يجب عليه محاربتهم".