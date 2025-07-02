بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada

الإعلان عن بدء التصوير بشكل رسمي وتداول انضمام فنانين جدد

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ميريل ستريب بضيافة الملك تشارلز

View this post on Instagram A post shared by The King’s Foundation (@kingsfdn)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يوليو 2025 02:49 صباحاً - تم الإعلان عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم، والذي يشهد عودة كل من، آن هاثاواي، ستانلي توتشي، إميلي بلانت بعد مرور ما يُقارب العشرون عامًا حيث تم تقديم الجزء الأول منه عام 2006.وكانت قد أعلنت الشركة المُنتجة للجزء الجديد من الفيلم عن بدء التصوير بشكل رسمي من خلال الحساب الخاص على "إنستغرام" حيث تم نشر مقطع فيديو لحذاءين أحمرين بكعب عالٍ متشعبين من غلاف الفيلم الأصلي، ويُشارك ببطولة الفيلم ميريل ستريب، آن هاثاواي، ستانلي توتشي، إميلي بلانتفيما كانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام العالمية نبأ انضمام النجم كينيث براناه إلى بطولة الجزء الثاني من "".يُذكر أن النجمةفي يونيو الماضي حضرت احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيس "مؤسسة الملك"، حيث أقام الملك تشارلز حفل توزيع جوائز مؤسسة الملك السنوي في قصر سانت جيمس بلندن.وقد شهد هذا الحفل لفيف من النجوم والشخصيات الشهيرة، كان من بينهم ديفيد بيكهام (سفير مؤسسة الملك)، ميريل ستريب، كيت وينسلت، والعديد من الشخصيات العامة والفنانين.يُمكنكم قراءة: ليوناردو دي كابريو يؤكد عمق صداقته بـ كيت وينسليت في العرض الخاص لفيلم "Lee"وقد حضر الملك البريطاني البالغ من العمر 76 عاماً، الحفل الذي يحتفي بأعمال الطلاب والمعلمين والخريجين والشركاء الذين ساهموا في عمل المؤسسة في مختلف القطاعات، مثل الاستدامة ومهارات التراث التقليدي والتعليم البيئي، ومن بين الـ200 مدعو للحدث السنوي، حضر ديفيد بيكهام، ميريل ستريب، وكيت وينسلت، والتُقطت صور للثلاثي وهم يتبادلون الضحكات مع الملك تشارلز.ومن الجدير بالذكر أن لقاء، 75 عاماً، وكيت وينسلت، 49 عاماً، بـلم يكن الأول، فقد التقيا به في مناسبات سابقة. أما ديفيد بيكهام فتربطه علاقة وثيقة بالعائلة المالكة البريطانية بشكلٍ عام والملك تشارلز بشكلٍ خاص، وقد أصبح سفيراً لمؤسسة الملك العام الماضي 2024، تعاون كثيراً مع الملك والعائلة المالكة البريطانية.

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