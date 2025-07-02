شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى: حفلى على مسرح البالون خرج بشكل يليق بالجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم لؤى عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذى حققه حفله الغنائى الأخير الذى أُقيم على مسرح البالون بالقاهرة، وسط حضور جماهيرى كثيف وتفاعل لافت مع أغانيه الجديدة والقديمة.

وفى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، قال لؤى: "أنا مبسوط جدًا من الحفل، الجمهور كان رائع وتفاعلهم معايا خلانى أقدم أفضل طاقتى، خصوصًا لما غنينا مع بعض الأغانى الخاصة بى.

وأضاف: "حفلات مصر ليها طابع خاص، وأنا بحس فيها بنبض الناس الحقيقي، وجودي على مسرح البالون، اللي ليه تاريخ كبير، كان شرف ومسئولية، والحمد لله الحفل خرج بشكل يليق بالجمهور".

وقدم لؤى خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه، إلى جانب عدد من المفاجآت التى ألهبت حماس الحاضرين.

وختم تصريحاته قائلًا: "الجمهور هو سبب استمرارنا، وبوعد الناس إن الجاي هيكون أقوى، وباشتغل على أكثر من مشروع غنائي هيتم الإعلان عنهم قريب."

وأقيمت مؤخرا احتفالية كبرى وقام بإحيائها النجوم لؤي، النجم مصطفى شوقي مع أوركسترا النجم سليم سحاب وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأقيمت الاحتفالية برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.