بالفيديو- محمد رمضان يطلق كليب “الجوّ حلو” … مزيج من المغامرة والرومنسيّة

أطلق الفنّان المصريّ محمد رمضان أغنيته الجديدة “الجوّ حلو” على طريقة الفيديو كليب المصوّر، مقدّمًا عملاً صيفيًّا مفعمًا بالحيويّة والمغامرة والطّاقة الإيجابيّة.

أطلق”رمضان”، الكليب عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب”،إذ جاء بإخراج بصريّ متميّز، جمع بين مشاهد المغامرة والرّومنسيّة، إذ ظهر رمضان في لقطات مثيرة، من القفز في الهواء وركوب المنطاد، إلى لحظات عاطفيّة تجمعه بحبيبته في الكليب وسط مناظر طبيعيّة خلّابة على البحر.

منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، أحرز كليب “الجوّ حلو” تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر المنصّات الرّقميّة، إذ أكد كثيرون أنّ الأغنية ستكون واحدة من أنجح أغاني هذا الصّيف.

نذكر أنّ محمّد رمضان سبق أن أطلق أغنية “الجوّ حلو”، عبر تقنية “الليريك فيديو” عبر قناته الرّسميّة على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الموسيقيّة.

الأغنية من كلمات وألحان محمّد الفنّان وتوزيع ديزل وقد لاقت تفاعلًا لافتًا منذ لحظة صدورها، خصوصًا أنّها تعكس أجواء العطلة الصّيفيّة والهروب نحو البحر والاستمتاع مع الأصدقاء، إذ يقول مطلعها: ” شورت، فانلّا قاعدة مع الشّلّة.. بحر، شمس، نلعب، نتسلّى.. نخرج، نسهر، نضحك مع بعض الصّيف… حلو… واحنا مع بعض”.

أُطلقت الأغنية بصيغة الليريك فيديو من دون تصوير كليب وحظيت بإعجاب واسع بين الجمهور، خصوصًا أنّها صيفيّة وإيقاعيّة.

في سياق آخر، نشر محمّد رمضان، فيديو بعنوان “حقّ الرّدّ”، أوضح فيه سبب غيابه عن دراما رمضان ٢٠٢٦، مشيرًا إلى أنّ الأمر لا يعود إلى ارتفاع أجره، كما أُشيع، بل لانشغاله حاليًّا بتصوير فيلمه الجديد «أسد» ومن بعده عمل سينمائيّ آخر وصفه بـ”الأضخم”.

كما كشف محمّد رمضان، أنّه تلقّى قبل أسبوع عرضًا للمشاركة في مسلسل رمضانيّ مقابل أربعة ملايين دولار، لكنّه رفضه قائلًا: “لم أطلب هذا الرّقم يومًا، لكنّني ببساطة أرفض حاليًّا أيّ مشروع دراميّ، لأنّني أركّز على السّينما”.