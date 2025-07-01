شكرا لقرائتكم خبر عن السقا وأحمد فهمى وجيهان الشماشرجى يحتفلون بعرض فيلم أحمد وأحمد.. وعمرو سعد يهنئهم والان مع تفاصيل الخبر

احتفل كل من أحمد السقا وأحمد فهمي وجيهان الشماشرجي بالعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، كما حضر ياسين السقا، وحضر النجم عمرو سعد لمشاهدة العمل وتهنئة صناعه، وحضر أيضا سينتيا خليفة ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، والفنان حاتم صلاح.

ووصل كل من النجمة غادة عبد الرازق والمخرج أحمد نادر جلال، للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد المقام بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، كما حضر من الضيوف كل من يوسف رأفت، مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود، محمد ثروت وزوجته، كريمة منصور، هلا السعيد، تامر فرج وزوجته.

تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

مصطفى شوبير فى العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد