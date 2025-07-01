مرض خطير يهدد حياة كريم فهمي في مسلسل 220 يوم.. إليكم التفاصيل

لماذا ظهر كريم فهمي حليق الرأس في "220 يوم"؟

حياة كريم فهمي وصبا مبارك على المحك في "220 يوم"

أبطال مسلسل "220 يوم"

موعد عرض مسلسل 220 يوم

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كريم فهمي يترقّب طرح "هيبتا 2" في دُور السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - يترقب الثنائي الفنانوالفنانةطرح مسلسلهما الجديدخلال الأيام القليلة المُقبلة؛ حيث يُعَد واحداً من أبرز المسلسلات المنتظَرة في "الأوف سيزون"؛ كونه يحمل جرعة من الدراما الاجتماعية المثيرة الممزوجة بالرومانسية. فيما أثيرت حالةٌ من الجدل طوال الأيام الماضية عبْر منصات التواصل الاجتماعي، حول "ستايل" كريم فهمي في العمل؛ كونه ظهر حليقَ الرأس تماماً.ويظهر كريم فهمي خلال أحداث مسلسل "220 يوم" في شخصية "أحمد"، الذي يُصاب بمرضٍ خطير، وتُصبح حياته على حافة الهاوية. ومن الضروري أن يخضع لعملية جراحية خطيرة؛ حيث يأتي هذا الحادث بالتزامن مع اكتشاف زوجته "مريم" التي تُجسّد شخصيتها صبا مبارك، أنها حامل بطفلتهما الأولى، بعد فترة من انتظار هذا "الخبر السعيد".220 يوماً فقط، تفصل بين العملية الجراحية التي سيُجريها "أحمد" وقد تكون سبباً في إنهاء حياته، ووصول ابنته من "مريم"، وبين أحداث قد تغيّر كلّ شيء. وذلك في إطار من الإثارة والتشويق، بعدما صارت أحلامهما ومصيرهما على المحكّ؛ حيث يجد كلٌّ منهما نفسه أمام خيارات لم يكن مستعداً لها.ويُشارك في بطولة المسلسل بجانب كريم فهمي وصبا مبارك، عددٌ من الفنانين، أبرزهم: علي الطيب، محسن محيي الدين، حنان سليمان، عايدة رياض، ميرا دياب، يوسف رأفت، بسنت أبوباشا. والعمل تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وإخراج كريم العدل. وإنتاج صادق الصباح.ومن المُقرر عرض مسلسل "220 يوم" عبر منصة "شاهد"؛ اعتباراً من يوم 31 يوليو الجاري. فقد جرى إطلاق البرومو الدعائي قبل أيام؛ تمهيداً لإطلاق الحلقات الأولى منه قريباً؛ حيث يُجرى تصويره كاملاً في لبنان.وفي سياق آخر، يترقّب الفنانطرح فيلمه الجديد "هيبتا: المحاضرة الأخيرة" في دُور السينما خلال موسم أفلام صيف 2025؛ حيث يُشارك في بطولته بجانبه مجموعةٌ كبيرة من الفنانين، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. وإخراج هادي الباجوري.ويواصل الفيلم في الجزء الثاني له، البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدّم رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة؛ مستكشفاً تقلُّبات العلاقات العاطفية بكلّ تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».