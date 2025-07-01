ريهانا وآساب روكي يُعلنان نوع مولودهما الجديد

آساب روكي يُعلن بسعادة أن طفله الجديد سيكون أنثى

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ريانا و آساب روكي بظهور رومانسي في مهرجان كان السينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - ظهرت النجمةالحائزة على 9 جوائز غرامي والتي تبلغ من العمر 37 عامًا برفقة مُغني الراب الأمريكيفي العرض العالمي الأول لفيلم "السنافر" في بروكسل، وجاءت إطلالتها تُظهر بطنها المنتفخة نتيجة للحمل.وكانت النجمة ريهانا قد كشفت خلال حفل ميت غالا في مايو الماضي أنها تنتظر مولودها الثالث، وقد حضرت العرض الأول لأحدث أفلامها في بلجيكا برفقة مغني الراب البالغ من العمر 36 عامًا، هل كشف آساب روكي للتو عن جنس مولوده الثالث من ريهانا؟أثناء حضوره العرض العالمي الأول لفيلم "السنافر" في بروكسل يوم السبت 28 يونيو، بدا روكي، البالغ من العمر 36 عامًا، وخلال وقوفهما السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم وجه مقدم برنامج "إنترتينمنت تونايت" كيفن فريزر لـ مغني الراب سؤالًا "هل هذه هي الفتاة التي كنت تنتظرها؟" ليُجيب روكي مبتسمًا: "بل هي كذلك يا رجل"، ثم رفع لعبة "سنفورة" الشخصية الشهيرة التي تُجسّدها ريهانا في فيلم الرسوم المتحركة الجديد أمام الكاميرا وقال: "هنا، هنا تمامًا"، وكأنه يُعيد تأكيد إجابته.يُمكنكم قراءة: تفاصيل عودة ريهانا للغناء من خلال فيلم السنافروتعد المولودة الجديدة هي الإبنة الثالثة لكل من ريهانا وروكي حيث أنجبا من قبل ابنان هما رزا وتبلغ من العمر 3 سنوات، ريوت والبالغ من العمر 22 شهرًا.يُذكر أن النجمة ورائدة الأعمال ريهانا قد تألقت على رد كاربت مهرجان كان السينمائي في يومه السابع بجانب شريكها آساب روكي في مشهدٍ رومانسي غير معتاد في مهرجان كان السينمائي، وجاء حضورها دعماً لـ آساب روكي في العرض الأول لفيلمه Highest 2 Lowest.وبعد العرض الأول للفيلم، شوهدت ريهانا والتي أذهلت الحضور بفستان أزرق صيفي أنيق وهي تمشي متشابكة الذراعين مع آساب روكي، وما أضفى على ثنائيتهما روح الرومانسية، كان مشهد مغني الراب وهو يحمل مظلة فوق المغنية الحامل، مانعًا إياها من التبلل بينما كان المطر يهطل على السجادة الحمراء أثناء مغادرتهما دار العرض مع بقية طاقم عمل الفيلم.

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