من فات الميعاد إلى مملكة الحرير.. أسماء أبو اليزيد الزوجة المقهورة في دراما 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - تعيش الفنانة أسماء أبو اليزيد، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى الدراما التلفزيونية، حيث يُعرض لها مُسلسلين في وقتٍ واحد، الأول هو "فات الميعاد" بمشاركة الفنان أحمد مجدي، والآخر "مملكة الحرير" مع كريم محمود عبد العزيز وأحمد غزي، ورغم الاختلاف الكبير بين تلك التجربتين على مستوى كل العناصر، إلا أنّ القاسم المشترك، هو القهر الذي تعيشه كزوجة مغلوبة على أمرها، لا تعرف طريق السعادة والهدوء.

أسماء أبو اليزيد تلجأ للخلع بعد معاناة زوجية طاحنة

وتظهر أسماء أبو اليزيد، في مسلسل "فات الميعاد"، بدور "بسمة"، زوجة "مسعد" الذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد مجدي، التي تتعرض للعنف الزوجي، إلى أنّ قررت أنّ تُقيم ضده دعوى خلع، حتى نجح في الطلاق منه أخيرًا، وذلك بعدما عاشت العديد من الأحداث المأساوية، من قبل زوجها ووالدته أيضًا، التي تُجسد دورها سلوى محمد علي.

أبطال مسلسل "فات الميعاد"

يضم مسلسل "فات الميعاد"، عدداً كبيراً من الفنانين من أجيالٍ فنية مختلفة، لعل أبرزهم أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، ولاء الشريف، محمد أبو داود، حنان سليمان، هاجر عفيفي، نانسي نبيل، مارتينا عادل، يوسف وائل نور، مصطفى خطاب، محمد السويسي، كريم أدريانو، محمد خميس وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار عاطف ناشد، إسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة.

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"الأميرة جليلة" تتزوج من ابن الملك رغمًا عنها

أما في "مملكة الحرير" تظهر أسماء أبو اليزيد بدور "الأميرة جليلة"، التي يُقتل والدها في طفولتها على يد عمها "الملك الذهبي"، عمدًا حتى لا يصل هو وأولاد إلى "كرسي العرش"، ومع فرار شقيقيها وبقاءها هي داخل القصر، تُصبح زوجة لابن عمها الي يُجسد دوره الفنان الشاب يوسف عمر، وذلك رغمًا عنها وتنفيذًا لتعليمات عمها، رغم انعدام المشاعر بين الزوجين تمامًا، وانغماس الزوج في العلاقات النسائية المُحرمة وشُرب الخمر بشراهة.

وتستغل "جليلة" زواجها من ابن الملك، الوريث الشرعي للحكم، وتلجأ لحيلة تُمكنها من القضاء على الأسرة الحاكمة بأكملها، حتى تُمهد الطريق لنفسها والوصول إلى كرسي العرش، حيث تتطور الأحداث بالتزامن مع الحلقات الأولى التي تُبرز نفور ابن الملك الذهبي منها، وعدم رغبته في التقرب منه إطلاقًا.

مسلسل "مملكة الحرير"

مسلسل "مملكة الحرير" مكون من 10 حلقات، ويُعرض عبر قناة ON ومنصة "يانغو بلاي" من الأحد إلى الخميس، وهو تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" للمنتج تامر مرسي و"كونكر"، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، محمود البزاوي، ووليد فواز.

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