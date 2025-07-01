حكاية الفستان الذي ارتدته الأميرة ديانا وأطلق عليه فستان الانتقام

الأميرة ديانا توصّل رسالة من خلال إطلالتها

مصير "فستان الانتقام"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - دوماً ما كانترمزاً و عنواناً للأناقة على مدار سنوات؛ حيث كان عددٌ كبير من النساء حول العالم يعتبرنها نموذجاً يُحتذى به في الأناقة والمظهر الجذاب.ومع إحياء ذكرى ميلاد الأميرة ديانا والذي يوافق اليوم 1 يوليو؛ حيث كانت قد وُلدت في مثل هذا اليوم عام 1961. نستعرض لكم في هذا التقرير حكاية فستان ارتدته الأميرة ديانا، وأُطلق عليه "فستان الانتقام".خلال معرض "سربنتين" والذي أقيم في لندن عام 1994، جاءت إطلاله الأميرة ديانا بفستان أسودِ اللون ضيّقٍ ومكشوف الكتفين. وجاء مظهرها في حضور تلك المناسبة غيرَ معتاد لأحد من أعضاء العائلة الملكية البريطانية، والذين قد اعتادوا على ارتداء الملابس الرسمية.وحينها تصدّر الفستان عناوين الصحف؛ حيث إن الأميرة ديانا ارتدت الفستان اللافت للنظر في نفس الليلة التي اعترف فيها الأمير تشارلز على التلفزيون الوطني بخيانته لها.وخلال فيلم وثائقي بقناة "ITV" تم عرضه بعد مرور عام ونصف على انفصال الأميرة ديانا والأمير تشارلز. قال الابن الأكبر للملكة إليزابيث، إنه ظل وفياً للأميرة ديانا حتى انتهت علاقتهما، وأن الشائعات التي انتشرت حينها حول علاقته الغرامية بزوجته الحالية كاميلا باركر، أمرٌ مؤسف للغاية ولكنه يحدث. وللأسف في هذه الحالة حدث بالفعل.وكانت نائبة مدير قسم الموضة في مجلة "PEOPLE" بريتاني تالاريكو، قد أوضحت أن الأميرة ديانا كانت تعلم بأن الأنظار ستتجه إليها حينما ارتدت ذلك الفستان. وكان رد فعلها على الإشاعات بشكل أنيق؛ حيث أصبح هذا الفستان رسالة واضحة منها للأمير تشارلز وللعالم؛ ليُصبح هو "فستان الانتقام".وبعد مرور ثلاث سنوات من ظهورها الأول بالفستان الأسود الشهير، عرضته في مزاد علني بجوار عدد من ملابسها، وتم بيعه مُقابل 65,000 دولار أمريكي. وحينها تم تخصيص الأموال لدعم جمعيات خيرية تدعم مرضى السرطان والإيدز.يمكنكِ قراءة: خطة الأمير ويليام في ذكرى ميلاد الأميرة ديانا لهذا العامكما تم عرض "فستان الانتقام" عام 2017 بـ متحف أيقونات الأناقة في أيرلندا، وجاء هذا العرض كوسيلة لتكريم الأميرة الراحلة في الذكرى العشرين لوفاتها.وخلال أحداث مسلسل "The crown" ارتدت الفنانة الأسترالية إليزابيث ديبيكي، والتي جسّدت شخصية الأميرة ديانا خلال أحداث المسلسل، نسخةً طبق الأصل من الفستان الأسود "فستان الانتقام"، وتم عرضه في مزاد علني مطْلع عام 2024 إلى جانب أكثر من 400 قطعة أخرى تم استخدامها في المسلسل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".