ثنائية نسرين أمين وشيكو تظهر في السينما مجددًا.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - تشارك الفنانة نسرين أمين كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام وشيكو والذي يتواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي للانتهاء منه وطرحه في دور السينما خلال موسم صيف 2025، حيث انتهت نسرين من تصوير مشاهدها في العمل الذى تظهر فيه بدور كوميدي.

نسرين أمين تلتقي شيكو مجدداً

مشاركة نسرين أمين فيلم "صقر وكناريا" واجتماعها بالفنان شيكو، من شأنه إعادة ثنائيتهما السينمائية الكوميدية في فيلم "حملة فريزر" عام 2016 والتي حققت نجاحاً كبيراً بـ"ايفيهاتهما" التلقائية المضحكة والتي فرضت نفسها على عالم السوشيال ميديا بعد مرور سنوات على عرض الفيلم وأصبحت أكثر انتشاراً مؤخراً، هذا بالإضافة إلى اجتماع الثنائي في مشهد من فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، ليكون هناك ترقب حول ظهورهما معاً في "صقر وكناريا".

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فيلم "صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة: محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي وعدد آخر من الفانين وظهور خاص للفنانة دانا حمدان، وضيوف الشرف أبرزهم دياب ونسرين أمين ومحمود عبد المغني، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت لا يخلو من الأكشن.

نسرين أمين في فيلم جديد مع رامز جلال

وفي سياق آخر، انتهت نسرين أمين من تصوير دورها في فيلم "بيج رامي" الذي يجمعها بالفنان رامز جلال للمرة الثانية في السينما، بعدما شاركت معه في بطولة فيلم "رغدة متوحشة" بظهور خاص. وجسّدت دور زوجته وأم ابنه. وقد شارك في بطولة الفيلم كلٌّ من: ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنتصار، أحمد فتحي. من تأليف لؤي السيد. وإخراج محمود كريم.

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فيلم "بيج رامي" يأتي من بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى. والفيلم من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر. وإخراج محمود كريم. وإنتاج وليد صبري. ومقرر طرحه في دُور العرض خلال موسم صيف 2025.، وتجسّد نسرين خلال الأحداث شخصية زوجة محمد عبد الرحمن توتا.

وعلى مستوى الدراما، تشارك نسرين أمين في بطولة مسلسل "حرب الجبالي"، الذي انطلق عرضه الشهر الماضي بعد تأجيل 3 سنوات. وتجسّد خلال أحداثه شخصية أميرة زوجة حرب (أحمد رزق) وابنة خالته والتي علاقتهما ليست على ما يرام. ومع توالي الأحداث تنكشف العديد من الأسرار التي جعلت أميرة تتزوج من حرب.



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