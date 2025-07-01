تأجيل طرح فيلم آخر رجل في العالم لـ بيومي فؤاد في السعودية

موعد طرح "آخر رجل في العالم" في السعودية

قصة فيلم "آخر رجل في العالم"

أبطال فيلم "آخر رجل في العالم"

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بيومي فؤاد وليلى علوي في فيلم جديد للمرة الرابعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:23 مساءً - قررت الشركة المنتجة للفيلم الكوميدي "آخر رجل في العالم"، بطولة:، تأجيل طرحه في دوربعدما كان مُقرراً طرحه يوم 3 يوليو الجاري؛ ليفتتح مبكراً موسم أفلام صيف 2025؛ حيث جاء ذلك بشكلٍ مفاجئ.وتقرر طرح فيلم "آخر رجل في العالم" لـ بيومي فؤاد، في دوؤ السينما السعودية اعتباراً من يوم 24 يوليو الجاري، وذلك لحين الانتهاء من مراحل ما بعد الإنتاج، لاسيّما وأنّ العمل يعتمد على الجرافيك نوعاً ما. فيما يرغب صُنّاع العمل بعدم التعجُّل في طرحه؛ لضمان خروجه على مستوى عالٍ من التميُّز؛ حيث إنّ فكرة العمل تنتمي إلى الفانتازيا والكوميديا.ويأتي ذلك في ظل عدم الكشف عن موعد طرح الفيلم في دور السينما المصرية حتى الآن؛ إذ هناك خطة توزيع للفيلم في دور السينما حول العالم، بما فيها الصين؛ حيث سيُترجم لأكثر من لغة، حسبما أكّد مؤلف الفيلم إسلام شتا، في تصريح سابق لـ«الخليج 365».تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حُلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسْط عالم من النساء فقط. لتبدأ مغامرات غير متوقَّعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.الفيلم بطولة: أيمن منصور، بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.يُذكر أنّيتعاون مع الفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على مستوى السينما؛ حيث بدأ الثنائي مؤخراً تصوير فيلم جديد بعنوان: "ابن مين فيهم؟". ويُشاركهما البطولة الفنان الشاب أحمد عصام السيد، بالإضافة إلى نخبة من النجوم سيتم الكشف عن أسمائهم قريباً. الفيلم من تأليف لؤي السيد. وإخراج هشام فتحي.تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول "رشدي" ()، رجل أعمال متعدد الزيجات يعيش بلا التزامات؛ حتى تقتحم حياته المحامية الصارمة "ماجدة" (ليلى علوي)؛ لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات الكوميدية، في رحلة مليئة بالصدامات للبحث عن ابنه الغامض. وتكشف الأحداث عن جوانب إنسانية جديدة في شخصية رشدي، وتطرح تساؤلات حول مفهوم العلاقات والمسؤولية.قد يعجبك.. التفاصيل الكاملة للفيلم السعودي الزرفة قبل طرحه بصالات السينمالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".