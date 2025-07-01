نسرين طافش بتعليق مثير عن السعادة الزوجية

نشرت الفنانة نسرين طافش؛ عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، تعليقاً مثيراً عن السعادة الزوجية عبّرت من خلاله عن سعادتها الكبيرة بتجربة زواجها الأخيرة من رجل الأعمال أحمد جوهر، والذي تم في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرةً أن ارتباطها به شكّل محطة هادئة ومميزة في حياتها.

وكتبت نسرين طافش قائلةً: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يعتبر أفضل النِّعم على الإطلاق، نعمة الونس والصحبة لا تقارَن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يمكن أن تجعل الإنسان أخف نفساً وأطيب روحاً وأكثر التفاتاً للحياة".

وتقضي نسرين إجازتها الصيفية حالياً برفقة زوجها، وتحرص على مشاركة متابعيها بلقطات من أوقاتها على الشاطئ أو في الأماكن العامة.

وتزوجت الفنانة نسرين طافش في كانون الثاني (يناير) 2025 من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، صاحب سلسلة "جوهر للمجوهرات" والزوج السابق لشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري.

ورغم تأكيدها في تصريحات إعلامية أن الشريك الحالي هو "الرجل المناسب"، وأن الزواج به منحها طاقة إيجابية، إلا أنها تحرص على إبقاء تفاصيل العلاقة بعيدة عن الأضواء.

ويُعدّ هذا الزواج الثالث في حياة نسرين طافش بعد زواجين سابقين، أحدهما من مدرّب اليوغا شريف شرقاوي، والآخر من رجل إماراتي.

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