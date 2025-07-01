هند صبري تتجاهل الانتقادات التي طاولتها في مصر والمُطالِبة بترحيلها من البلاد

تجاهلت الفنانة هند صبري الانتقادات التي طاولتها في مصر خلال الفترة الماضية والمُطالِبة بترحيلها من البلاد، واحتفلت مع الشعب المصري بذكرى ثورة 30 حزيران (يونيو)، من خلال منشور عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بحسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث شاركت صورة لمعالم من مصر، مرفقةً بتعليق حمل معاني وطنية.

وكتبت هند في تعليقها: "30 يونيو كان محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، عبّر فيها الشعب عن رؤيته لمسار الوطن ومستقبله... ذكرى تدعونا للتأمل في قيمة الوعي، ودور كل فرد في بناء مجتمع مستقر ومتوازن"، واختتمت التعليق بعبارة: "كل عام ومصر حرّة، قوية، وآمنة".

وكانت هند صبري قد تعرّضت لحملات هجوم ومطالبات بترحيلها من مصر وسحب الجنسية المصرية منها بعد دعمها لقافلة الصمود، إلا أن عدداً كبيراً من صنّاع الفن والنقّاد في مصر دافعوا عنها، مؤكدين أن هند صبري أصبحت مصرية دماً وجنسية، وأن ما يحدث من حملات ممنهجة تُشنّ عليها مطالبةً بترحيلها يخالف حرية التعبير عن الرأي.

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