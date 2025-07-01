مصطفى شعبان يتحدث عن حالة والده الصحية

كشف الفنان مصطفى شعبان عن حالة والده الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية صعبة، مؤكداً أن والده بخير، وموجّهاً الشكر الى وزارة الصحة المصرية بعد تسهيلها كل إجراءات العملية.

وكتب مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتوجّه بجزيل الشكر والتقدير الى المستشفى على ما لمسناه من رقي في التعامل واهتمام بالغ خلال عملية والدي اليوم، حقاً وجدت فيهم نموذجاً مشرّفاً يجسد كفاءة وإخلاص المنظومة الصحية في مصر".

وأضاف: "كما أتقدّم بخالص الامتنان الى وزارة الصحة، وعلى رأسها معالي وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، لما يبذلونه من جهد ودعم متواصلين للارتقاء بالرعاية الصحية، جزاكم الله كل خير، وبارك في جهودكم لخدمة الوطن والمواطن والإنسانية".

يُذكر أن مصطفى شعبان يستعد للعودة الى السينما بفيلم جديد يحمل اسم "مملكة"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، ومن المقرر البدء بتصويره في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد غياب دام 15 عاماً عن السينما، حيث كانت آخر أعماله فيلم "الوتر".

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