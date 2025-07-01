ليلى علوي تخوض تجربتها الخامسة أمام بيومي فؤاد في فيلم جديد

تخوض النجمة ليلى علوي تجربتها التمثيلية الخامسة أمام الفنان بيومي فؤاد، حيث يبدآن تصوير مشاهدهما في فيلمهما الجديد "ابن مين فيهم"، وذلك في أول تعاون سينمائي بينهما وبين المخرج هشام فتحي.

ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب ليلى علوي وبيومي فؤاد، مجموعة من النجوم الشباب، من بينهم أحمد عصام السيد، ومن المقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث "ابن مين فيهم" في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية "رشدي"، وهو رجل أعمال لا مبالٍ ومزواج، يجسد دوره بيومي فؤاد، يعيش حياة خالية من الالتزامات، الى أن تقتحم عالمه المحامية الصارمة "ماجدة" التي تجسدها ليلى علوي، وتقلب موازين حياته.

تنشأ بين الشخصيتين سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية، أثناء رحلة البحث عن ابن "رشدي" المفقود، ويتحول الصراع بينهما الى رحلة تكشف عن جوانب خفية من شخصيته، وتطرح تساؤلات حول العلاقات الأسرية والمسؤولية.

يُذكر أن ليلى علوي وبيومي فؤاد قدّما معاً ثلاثة أعمال في السينما، هي: "ماما حامل" و"جوازة توكسيك" و"شوغر دادي"، فيما قدّما على المسرح مسرحية "بالشمع الأحمر" والتي عُرضت في "موسم الرياض".

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