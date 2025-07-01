شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الطمبارى أداء متزن وفرحة تصاحب إعلان طلاق بسمة بمسلسل فات الميعاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حلقة وراء حلقة يربط مسلسل فات الميعاد الجمهور فى مكانه أكثر وأكثر، حيث استطاع المسلسل أن يجذب الجمهور بحدوتة بسيطة ولكن واقعية، دفعت الجمهور ليرى نفسه فى شخوص العمل وأحداثه فى ماضيهم وربما حاضرهم.

سعد هنداوى المخرج الذى بكل أريحية نستطيع أن نقول إنه قدم أجمل عودة لعالم الدراما بعد غياب منذ مشاركته كمخرج للوحدة الثانية في مسلسل بالحجم العائلي، أو عن إخراجه مسلسل كلمة سر في 2016، المميز في سعد هنداوي وتحديدا في مسلسل فات الميعاد، كونه من الواضح للجميع أنه يحب أبطاله وممثليه، ذلك الحب ظهر على الشاشة في كل شخصيات المسلسل، يعمل لصالح خروجهم فى أفضل شكل بما يتناسب مع الحدوتة، لذلك تجد كل واحد فى مكانه.



هاني الطمباري في مسلسل فات الميعاد



هاني الطمباري في مسلسل فات الميعاد لحظة اعلان حرية بسمة



هاني الطمباري وأسماء أبو اليزيد في مسلسل فات الميعاد



هاني الطمباري في مسلسل فات الميعاد

الجميل في سعد هو اختياره لنجوم لهم تاريخ في عالم المسرح، ذلك العالم الذي ربما يتأخر أبطاله في عالم النجومية لكنهم متى وصلوا ووضعوا على الطريق الصحيح، لا تغفلهم عين ولا تستطيع أن تحيد عنهم، وأتحدث هنا عن هاني الطمباري والذي لعب دور المحامي، مهندس موقعة طلاق بسمة، وجملته الشهيرة "مبروك يا مدام بسمة" والتي نزل واقعها على أذن الجمهور بفرحة شديدة، ما يبرهن مدى تعلق الجمهور بشخوص المسلسل وأحداثه.

هاني الطمباري لعب دور المحامي باقتدار لم يزيد أو ينقص في أدائه للشخصية، أداء رصين هادئ يحمل وقار شخصية المحامي وفي نفس الوقت إنسانية رجل القانون.

شاهدت لـ هاني الطبماري، مسرحية سقوط حر، وهو العمل المأخوذ عن نص ميراث الريح عام 1955 لجيروم لورانس وروبرت لي والذي قدم فيه أيضا شخصية المحامي لكنه كان النقيض لدوره في مسلسل فات الميعاد، ذلك التناقض بين الشخصيتين لنفس الممثل، يؤكد أن هاني الطمباري قادر على تقديم الشخصية بأكثر من زاوية قادر على التلون بحيث تصدقه في سقوط حر كمحامي ظالم وفي نفس الوقت تصدقه في دور المحامي الإنسان بمسلسل فات الميعاد وكلاهما في صالح الجمهور الذي يستمتع بأدائه في كلا الحالتين.