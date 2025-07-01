شكرا لقرائتكم خبر عن يشارك فى الشاطر وبروفة فرح.. عادل كرم يسجل حضوراً قوياً بالسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يسجل الفنان اللبناني عادل كرم حضوراً قوياً في السينما المصرية خلال الوقت الحالي، حيث انتهى من تصوير فيلمين جديدين منتظر عرضهما خلال صيف 2025، الأول هو الشاطر مع أمير كرارة وهنا الزاهد، والثانى "بروفة فرح" مع نيللى كريم وشريف سلامة.

ويعود عادل كرم للظهور فى السينما المصرية بعد 7 سنوات من مشاركته الأولى خلال فيلم "تراب الماس" للمخرج مروان حامد والذى تم عرضه عام 2018، وقام ببطولته آسر ياسين، منة شلبى، ماجد الكدوانى، خالد الصاوى، صابرين، محمد ممدوح، شيرين رضا، عزت العلايلى، أحمد كمال والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

فيلم الشاطر مقرر طرحه فى دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

"بروفة فرح" إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب وشاركت في الكتابة دينا ماهر وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة ولبلبة وعادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث فيلم بروفة فرح في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد نيللي كريم دور سيدة تبحث عن عريس وعن طريق الصدفة تلتقي بشريف سلامة، لكنه يعمل جزارا فتتوالى معهما الكثير من المواقف والأحداث.