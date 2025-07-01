شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة كريم الحسينى تخضع لعملية جراحية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفنان كريم الحسينى الدعاء لزوجته وعلق على صفحة إنستجرام قائلا: دعواتكم لزوجتى فهى الآن فى رعاية الله وحفظه تقوم بإجراء عمليه جراحيه خطيرة.

يذكر أن آخر أعمال كريم الحسيني الدرامية في مصر الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وغيرهم.