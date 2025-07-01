هبة نور تخطف الانظار بإطلالتها الصيفية البيضاء

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة السورية هبة نور على متابعيها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص،ظهرت فيها بلوك صيفي رائع، حيث كانت ترتدي شورقصير و ضيق باللون الابيض مع قميض أبيض كروب ذات تصميم مميز.



وتركت هبة نور شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها، مع نظارت شمسية لعينيها.

وكانت كشفت هبة نور عن تفاصيل مؤثرة من حياتها الشخصية في ظهور إعلامي لها، وتحدثت عن طفولتها الصعبة في ظل غياب والدها، وكيف اضطرها الواقع إلى النضوج المبكر، وتحمل مسؤوليات لم تكن على مقاس عمرها.

وتطرقت هبة نور إلى زواجها في سن صغيرة، مشيرة إلى أنه استمر أربع سنوات فقط، إلا أن تأثيره كان كبيرًا على شخصيتها وحياتها، وترك بصمات لا تُنسى في مسارها.

كما تحدثت هبة نور عن الأزمة الأخيرة التي واجهتها بعد انتشار فيديو خادش لها برفقة شاب داخل سيارة، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أصعب اللحظات في حياتها، لكنها في الوقت نفسه شكّلت نقطة تحوّل عميقة في فهمها لذاتها.

وقالت هبة نور بتأثر: "أصعب لحظة هي لما ما عاد عرفت حالي… بس اليوم، أنا أقوى من قبل، ويمكن لأول مرة بعرف قيمتي الحقيقية"، وأضافت بالقول: "أنا انكسرت ورجعت، وما بعتذر من حدا… أنا بعتذر من هبة. حسيت وقتها إنو بدي موت أو لازم موت، وأول مرة بحياتي بحس بالخجل… واليوم، أنا بعيش لأرضي نفسي".

وأعربت هبة نور عن امتنانها العميق للدعم الكبير الذي تلقته من زملائها في الوسط الفني، مشيدة بمواقف العديد من الفنانين والفنانات الذين ساندوها، ووصفت تضامنهم بأنه "بلسم خفف من وطأة الجرح".

حديث هبة نور جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي اللبناني محمد قيس، إذ فتحت قلبها لجمهورها، وكشفت عن صراعات داخلية وتجارب شكلت شخصيتها.

