شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحتفل بـ25 عامًا من النجاح بألبوم جديد ومتنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرحه لأغنية "اسم الله"، التى تعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "رامى 25"، يستعد النجم اللبنانى رامى عياش لإطلاق باقى أعمال هذا الألبوم المرتقب، الذى يعكس مسيرة فنية حافلة تمتد على مدار 25 عامًا من النجاح والتألق.

يضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغانى التى تعبر عن محطات مختلفة فى حياة رامى الفنية، ويتوقع أن يقدم من خلالها تجديدات موسيقية ومفاجآت غنائية تبرز نضجه الفنى وتنوع أذواقه، ومن المقرر أن يُطرح الألبوم خلال الأيام القادمة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

على صعيد آخر، كان آخر أعمال رامي عياش أغنية "ولا شي"، من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع تميم، والتي عبّرت كلماتها عن حالة من الألم والفقدان، حيث يقول فيها:"مسكّر على قلبي الباب وهربان من كل الناس.. بعدها تغيرت كتير وصاير بلا إحساس.. أنا كنت منيح وحبيتها وشبابي خسرته معها.. أنا قلبي وعيوني عطيتها ولا شي بيّن معها.. ولا شي".

كما طرح رامي أيضًا أغنيته "Sway" بالعربي عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات البث الرقمي، حيث قام بصياغة الكلمات واللحن بنفسه، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان.

ومؤخرًا، أطلق رامي عياش أغنيته الرومانسية "ما بنساك" التي نالت إعجاب الجمهور، عبر يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، إضافة إلى محطات الراديو. الأغنية تتميز بتوزيع موسيقي أوركسترا عالمي، شارك فيه 44 عازفًا، وتم تسجيلها في أحد استوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف، مع أداء مفعم بالإحساس والتعبير عن رسالة واضحة ومؤثرة.