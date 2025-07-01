ممثلة مصرية مشهورة تعاني من مشكلة صحية في عينيها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية تيسير فهمي، عن معاناتها من مشكلة صحية في عينيها.

وكتبت تيسير فهمي، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "أصدقائي محتاجه دكتور عيون موثوق فيه لأني روحت لسته دكاتره وعنيه تعبانه من شهر".

يذكر من الأفلام السينمائية التي شاركت فيها تيسير فهمي: "التوت والنبوت"، "الشيطان يقدم حلاً"، "لا تقتلوا الحب"، "يمين طلاق" و"صيد الحيتان".

أما من المسلسلات التي شاركت فيها تيسير فهمي فنذكر: "أبناء ولكن"، "رأفت الهجان"، "ثمن الحب"، "الكهف والوهم والحب"، "العيش والملح"، "نسر الشرق"، "عصفور تحت المطر" و"رحلة العمر".

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