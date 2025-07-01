ميرنا وليد - بيروت - قامت شركة نيورالينك، الشركة الناشئة المتخصصة في واجهات الدماغ والحاسوب لـ إيلون ماسك، بزرع شريحة دماغية تجريبية في سبعة أشخاص، ما يمثل قفزة نوعية نحو مستقبل قد يختلط فيه الفارق بين الإدراك البشري والذكاء الاصطناعي.
صُممت هذه الشريحة، التي لا يزيد حجمها عن حجم عملة معدنية، لتمكين المصابين بالشلل من التحكم في الأجهزة الرقمية بأفكارهم، مما يمهد الطريق لاستعادة القدرة على الحركة والتواصل، وفي نهاية المطاف، تعزيز القدرات العقلية.
وقد تم تأكيد نجاح أول تجربة بشرية في وقت سابق من هذا العام، وانضم الآن ستة آخرون إلى البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر شريحة Neuralink أصبحت في أدمغة سبعة أشخاص.. فما نتيجتها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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