أصح غلطة.. كارمن سليمان تطرح برومو ألبومها الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - طرحت الفنانة كارمن سليمان خلال الساعات الماضية البرومو الدعائي الخاص بألبومها الجديد "أصح غلطة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

كارمن سليمان تروج لألبومها الجديد

ظهرتعلى البوستر بلوك ناعم وهادىء كعادتها، وكتبت تعليق قالت فيه: "أصح غلطة.. ألبوم جديد و بداية جديدة..قريباً"، زاد هذا المنشور من حماس الجمهور وأبدوا سعادتهم بهذه التجربة.

وقد أعلنت كارمن سليمان في وقتٍ سابق أنها استقرت على بعض الأغانى التى تتعاون فيها مع عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي وغيرهم من الشعراء والملحنين.

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كارمن سليمان تفتتح الدورة الـ20 من مهرجان موازين بالمغرب

يُذكر أنأحيت حفل افتتاح مهرجان موازين 2025، وذلك على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، إذ قدمت باقة مميزة من أغانيها التي وجدت تفاعلاً كبيراًمن قبل الحضور.

وفي مؤتمرٍ صحفي عُقد على هامش حفل الافتتاح، عبرت كارمن سليمان عن سعادتها الكبيرة بتواجدها في المغرب، وبالتفاعل الدافئ الذي لاقته من الجمهور ووسائل الإعلام المغربية، وقالت: "لا أستطيع أن أصف لكم مدى سعادتي بالتواصل معكم، ومدى محبتي للإعلام المغربي، الذي أراه مثقفاً ومتميزاً ومختلفاً عن نظيره في العديد من الدول. وأنا في غاية السعادة لوجودي بينكم اليوم. المغرب تأخرنا في لقائه، لكنه جاء في وقته".

واسترجعت كارمن ذكرياتها مع جمهور المغرب، مشيرة إلى أنها لطالما رغبت في لقاء الجمهور المغربي من خلال حفلٍ مباشر، وأضافت: "كنت أقول أمس إن لقائي مع الجمهور المغربي قد تأخّر، لكن في الحقيقة جاء في وقته المناسب، وجاء أيضاً من خلال مهرجانٍ كبيرٍ بحجم مهرجان موازين. وأنا فخورة للغاية بمشاركتي في أمسية الافتتاح؛ فهي شرفٌ ومسؤوليةٌ كبيرة بالنسبة لي، والحمد لله، كانت أمسيةً قويةً وناجحة".

يمكنكم قراءة..قبل مشاركتها في موازين.. ألبوم جديد لـ كارمن سليمان من إنتاج زوجها

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