تصريحات نسرين طافش عن زوجها الثالث

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - كشفت الفنانة نسرين طافش عن سعادتها الكبيرة بزواجها الحالي، والاستقرار النفسي الذي تعيش فيه خلال هذه الفترة.

نسرين طافش تتحدث عن زواجها

نسرين طافش تتحدث عن الزواج- الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

شاركتجمهورها ومتابعيها عبْر خاصية ستوري حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بتعليق مميّز عن الحياة الزوجية وسعادتها بتجرِبتها الأخيرة في الزواج من رجل الأعمال أحمد جوهر، الذي تم في يناير الماضي. وكتبتمنشوراً كان نصه كالتالي: "الحقيقة أن الزواج بالشريك الصحيح يُعتبر أفضل النِعم على الإطلاق، نعمة الونس والصحبة لا تقارَن، الزواج أفضل علاقة إنسانية يمكن أن تجعل الإنسان أخف نفساً وأطيب روحاً وأكثر التفاتاً للحياة".

ويُعَد هذا الزواج هو الثالث في حياة نسرين طافش بعد زيجتين سابقتين، إحداهما من مدرب اليوجا شريف شرقاوي، والأخرى من رجل إماراتي.

يُشار إلى نسرين طافش تقضي إجازتها الصيفية حالياً برفقة زوجها، وتحرص على مشاركة متابعيها بلقطات من إجازتها على الشاطئ أو في الأماكن العامة، مع الحفاظ على جانبٍ من حياتها الشخصية؛ بعيداً عن الأضواء والسوشيال ميديا.

الدشاش أحدث أعمالها

الجدير بالذكر، أن آخر أعمالالفنية كانت مشاركتها في فيلم الدشاش بجانب الفنان محمد سعد. وشارك في بطولة هذا العمل كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبدالعزيز. وإنتاج محمد رشيدي.

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