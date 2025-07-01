حوار خاص: جوزيف كوزينسكي وجيري بروكهايمر يكشفان كواليس التعاون مع براد بيت في فيلم F1

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - في لقاء خاص مع "الخليج 365"، تحدث المخرج جوزيف كوزينسكي والمنتج الأسطوري جيري بروكهايمر عن كواليس فيلم F1 الذي تم طرحه مؤخراً في دور السينما حول العالم، وكشفا كيف استطاعا المزج بين إثارة السباقات وصدق المشاعر الإنسانية، وكيف كان للنجمين براد بيت ولويس هاميلتون دورٌ محوري في صناعة تجربة سينمائية لا تُنسى، صُممت خصيصاً للشاشات الكبرى، وتم تصوير أجزاء منها في قلب أبوظبي.كما لم يخلُ اللقاء من مفاجآت... حيث أجاب كوزينسكي عن سؤالنا حول إمكانية جمع توم كروز وبراد بيت معًا في فيلم واحد.

السينما لا تزال تجربة لا تُضاهى

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لماذا وافق بروكهايمر على المشروع فوراً؟

المزج بين الأكشن والمشاعر

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أبوظبي... تجربة إنتاج لا تُنسى

هل يجتمع توم كروز وبراد بيت في فيلم واحد؟

أكد المخرج جوزيف كوزينسكي أن فيلم F1 صُمم خصيصاً ليُشاهَد على الشاشات الكبرى، قائلاً: "صنعنا هذا الفيلم ليُعرض في صالات السينما الكبيرة مع جمهور حيّ ونظام صوتي مذهل. التجربة لا تكتمل على شاشة صغيرة، وخصوصاً أن لويس هاملتون تحداني لإعادة خلق الإحساس الحقيقي لقيادة سيارة فورمولا 1. لذلك، نتمنى أن يشاهده الجمهور في صيغ مثل IMAX أو Dolby."​​​​​​المنتج جيري بروكهايمر كشف أنه لم يتردد في قبول العمل، موضحاً: "عندما جاء جوزيف بالفكرة قلت نعم مباشرة. إنه صانع أفلام مذهل، ومع انضمام لويس هاميلتون ثم براد بيت وباقي طاقم العمل، كنا نعلم أننا نملك مشروعاً استثنائياً. أضف إلى ذلك أننا كتبنا سيناريو ممتازاً، وهو أساس أي فيلم ناجح."عن كيفية تحقيق التوازن بين مشاهد السباقات والقصة الإنسانية، قال كوزينسكي: "حتى في لحظات الأكشن، كنا نحرص على أن نظل نحكي قصة حقيقية. السيناريو هو الأساس، ومع لويس هاميلتون كشريك إنتاج، تمكّنا من دخول عالم الفورمولا 1 الحقيقي والتصوير في حلبات مثل ياس مارينا." وأضاف: "طورنا نظام كاميرات جديد لم يستخدم من قبل، ووضعناه على سيارات مرسيدس حقيقية، فيما تعلم براد بيت وجونسون القيادة بأنفسهم ليظهروا داخل المشاهد، وهذا ما منح الفيلم واقعيته."فيلم F1 تم تصوير أجزاء كبيرة من أحداثه في أبوظبي، خاصة في حلبة ياس مارينا، وعن ذلك قال بروكهايمر: "الطاقم كان رائعاً، وهيئة السينما في أبوظبي قدّمت دعماً لا مثيل له. فتحوا لنا كل الأبواب وسهّلوا علينا عملية التصوير بشكل كبير. كانت تجربة إنتاج مثالية."في ختام اللقاء، سألنا كوزينسكي عن إمكانية جمع النجمين توم كروز وبراد بيت في عملٍ سينمائي مشترك. فأجاب بابتسامة: "أحب ذلك كثيراً. كنت محظوظاً بالعمل معهما. هما محترفان لأقصى درجة، ويسعيان لتقديم أفضل تجربة ممكنة للجمهور. جمعهما في فيلم سيكون حلماً تحقق، لكن الأمر يحتاج إلى قصة عظيمة تليق بهما. ربما يومًا ما."تابعي.. كل ما تريدون معرفته عن فيلم براد بيت الجديد F1.. وموعد عرض الفيلم

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