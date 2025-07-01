قبل طرح فيلم أحمد وأحمد في دور السينما.. ياسين السقا يوجه رسالة دعم لوالده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - عبَّر الفنان الشاب ياسين السقا عن دعمه الكبير لوالده النجم أحمد السقا، قبل طرح أحدث أفلامه السينمائية "أحمد وأحمد"، والمقرر عرضه في دور السينما غداً الأربعاء الموافق 2 يوليو.

ياسين السقا يدعم والده قبل العرض الخاص لفيلم أحمد وأحمد

ونشر "ياسين" عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، صورة لوالده من كواليس العمل، وعلق عليها قائلاً: "مبروك على فيلم أحمد وأحمد... هتكسر الدنيا".

سكرين شوت من خاصية الاستوري التابعة لحساب ياسين السقا على إنستغرام

ويُقام مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد" بإحدى المولات التجارية الكبرى بمصر، وذلك بحضور أبطاله وصناعه وعدد آخر من الفنانين ولا سيما الذين تربطهم علاقة صداقة قوية بنجوم الفيلم.

قصة فيلم أحمد وأحمد

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد"، بعد سنوات قضاها "أحمد" (أحمد فهمي) في الخارج، يعود إلى مصر ليستقر، لكن خططه تتعطل عندما يصاب خاله "أحمد" (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه، فيكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تمزق عالمهم.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد السقا وأحمد فهمي، كلّ من: غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، محمد عبد الرحمن توتة وآخرين، والعمل تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوي.

View this post on Instagram A post shared by Craftmedia HamdyBadr (@craftmediaofficial)

ياسين السقا في "سيد الناس"

شارك ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس" وجسد شخصية تُدعى "طارق مجدي أبو العباس"، ودارت أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبرى، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأساً على عقب.

وشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم وهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري وتأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.

https://www.instagram.com/p/DHG4mRMgKh3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHG4mRMgKh3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHG4mRMgKh3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة.... مها الصغير تخرج عن صمتها وترد على منتقدي ابنها ياسين السقا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».