سبب وفاة شيفالي جاريوالا ما بين التساؤلات والشكوك.. هل هي السكتة القلبية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - رغم الشهرة والصور ومقاطع الفيديو، التي يشاركونها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن حياة بعض النجوم والمشاهير، خاصةً من هم في عمرٍ صغير، تنتهي فجأة؛ إما بالانتحار أو وفاة مفاجئة. وكان آخر هؤلاء النجوم الذين ودّعوا الحياة هي النجمة الهندية شيفالي جاريوالا، التي توفيت عن عمرٍ ناهز الـ 42 عاماً. وعلى الرغم من عدم الإعلان عن السبب الحقيقي للوفاة، فإن هناك بعض الأقاويل التي تكشف عن سبب الوفاة.

سبب وفاة شيفالي جاريوالا

توفيت الممثلة وعارضة الأزياء شيفالي جاريوالا -التي شُخِّصت بالصرع في سن الخامسة عشرة- مساء الجمعة 27 يونيو، عن عمرٍ يناهز 42 عاماً، وتشير التقارير الأولية إلى أنها توفيت بسبب سكتة قلبية. ومع ذلك، لم يُتأكد بعد السبب الدقيق لوفاتها، وقد أُجري تشريح جثمان الممثلة في مستشفى كوبر في مومباي.

ووفقاً لموقع NDTV، بينما تقوم الشرطة بإجراء تحقيقات موسعة للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة، زارت الشرطة وخبراء الطب الشرعي منزل السيدة جاريوالا، حيث عُثر على الجلوتاثيون (دواء يُستخدم غالباً لتفتيح البشرة وإزالة السموم)، حقن فيتامين سي، حبوب الحموضة، مما يُشير إلى علاجات مكافحة الشيخوخة غير الخاضعة للإشراف والمحفوفة بالمخاطر. ومع ذلك، قال الدكتور سينغانيا إن الاستخدام طويل الأمد للجلوتاثيون وفيتامين سي في علاجات مكافحة الشيخوخة لا يُسببان تسمماً قلبياً مباشراً، ولا يُسهمان في إجهاد القلب والأوعية الدموية.

وقال: "علاجات مكافحة الشيخوخة ليست لها آثار جانبية خطيرة، ولكن إذا كانت قد تناولت أي علاج هرموني؛ فقد يكون لذلك بعض الآثار الجانبية".

أما فيما يتعلق بالصرع، قال الدكتور سينغانيا: "يعتمد الأمر بشكلٍ كبير على الأدوية المستخدمة، ولكنها عموماً لا تُشكّل خطراً على الإصابة بالنوبات القلبية".

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وفاة النساء في عمرٍ صغير

على الرغم من أن الوفاة القلبية المفاجئة حدثٌ نادرٌ بين الشباب، سلّطت الوفاة المفاجئة للممثلة شيفالي جاريوالا، الضوء على ارتفاع حالات الموت القلبي المفاجئ بين النساء في منتصف العمر. ويعزى هذا التوجه المُقلق إلى تغييرات في نمط الحياة، وغالباً ما لا يُكتشف؛ بسبب أعراض غير نمطية ونقص في الرعاية الوقائية للقلب.

وقد أدى التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر إلى تغييرات واسعة النطاق في نمط الحياة، بما في ذلك السلوكيات الخاملة، الأنظمة الغذائية المصنعة، تعاطي الممنوعات، وارتفاع مستويات التوتر، مما أدى إلى زيادة حادة في ارتفاع ضغط الدم، السمنة، داء السكري، مرض الشريان التاجي، وجميعها عوامل رئيسية تُسهم في الإصابة بأمراض القلب.

شكّل التوتر جزءاً رئيسياً من رحلة شيفالي، التي بدأت كنجمة مراهقة، حيث يُعدّ اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو (متلازمة القلب المنكسر)، أو اعتلال عضلة القلب الناتج عن التوتر، سبباً رئيسياً أيضاً لمرض القلب المنكسر لدى النساء. وقد عانت شيفالي من صراعات شخصية بسبب طلاقها، حيث عانت من القلق والاكتئاب والصرع، وجميعها يتقاطع مع صحة القلب والأوعية الدموية، كما رُبطت الأدوية النفسية بارتفاع خطر الإصابة بمرض القلب المنكسر.

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