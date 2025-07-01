لأول مرة بعد حضورها مع الأميرة ديانا.. سارة فيرغسون في المقصورة الملكية لبطولة ويمبلدون

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يوليو 2025 04:21 مساءً - مع انطلاق بطولة ويمبلدون للتنس يوم أمس الإثنين 30 يونيو، والتي تستمر حتى 13 يوليو، ينجذب ليس فقط محبو الرياضة واللعبة، بل أيضاً محبو الموضة والأناقة؛ حيث تجذب اللعبة على مدار أيامها حضوراً قوياً للنجوم والمشاهير والعائلات المالكة وكبار الشخصيات.

ومن بين الحضور الملكي لبطولة ويمبلدون أمس، كانت سارة فيرغسون دوقة يورك، وزوجة الأمير أندرو السابقة؛ حيث سجلت بحضورها هذا المرة الأولى منذ أن رافقت الأميرة ديانا لمشاهدة البطولة عام 1988 من المقصورة الملكية.

سارة فيرغسون تسجل حضوراً ملكياً في بطولة ويمبلدون

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حضرت سارة فيرغسون دوقة يورك، يوم أمس الإثنين 30 يونيو، اليوم الأول من بطولة ويمبلدون للتنس في نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه بلندن. وصلت دوقة يورك، البالغة من العمر 65 عاماً، إلى الحدث برفقة ابنتها الأميرة بياتريس؛ حيث جلستا في المقصورة الملكية.

كانت فيرغسون (المعروفة إعلامياً باسم فيرغي) والأميرة بياتريس، البالغة من العمر 36 عاماً، من المشجعين المتحمسين في المدرجات أثناء مشاهدتهما مباراة فردي الرجال بين حامل اللقب كارلوس ألكاراز وفابيو فونيني.

وكان لحضور فيرغي ذكرى مميزة في هذا المكان؛ إذ يُعتقد بأنها لم تجلس في المقصورة الملكية في ويمبلدون منذ 37 عاماً، حيث آخر مرة حضرت فيها كانت عام 1988 إلى جانب الأميرة ديانا، التي كانت تعتبرها أفضل صديقة لها. وبينما التُقطت آخر صورة للدوقة في البطولة عام 2000، أفادت التقارير أنها لم تحضر منذ ذلك الحين.

أبرز الحضور لبطولة ويمبلدون في يومها الأول

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لم يقتصر الحضور الملكي يوم أمس في يوم الافتتاح على سارة فيرغسون والأميرة بياتريس فقط؛ حيث حرصت على الحضور ابنة عم الملك تشارلز؛ الليدي غابرييلا وندسور- أرملة توماس كينغستون الذي توفي منتحراً عن عمرٍ يناهز 45 عاماً في فبراير 2024- رفقة صديق يُدعى روبرت دينينغ.

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كما شوهد في اليوم الأول من بطولة ويمبلدون، ديفيد بيكهام، الحاصل حديثاً على لقب فارس، إيدي ريدماين، بطلة ويمبلدون السابقة ماريا شارابوفا، سيمو ليو وخطيبته أليسون هسو، جيسيكا ألبا وابنتها هونور، وغيرهم.

منْ يجلس في المقصورة الملكية في ويمبلدون؟

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على الرغم من أن المقصورة تُسمى المقصورة الملكية، فغالباً ما تُرى كيت ميدلتون، راعية نادي عموم إنجلترا، وأفراد آخرون من العائلة المالكة بداخلها، إلا أن الحضور فيها لا يقتصر على الشخصيات الملكية فقط، فدعوات الجلوس هناك تُقدم من قِبل رئيس النادي - وليس من قِبل أفراد العائلة المالكة أنفسهم.

يُذكر موقع ويمبلدون الإلكتروني كيفية الحصول على مقعد: "العائلات الملكية البريطانية والأجنبية مدعوة، بالإضافة إلى رؤساء الحكومات، وشخصيات من عالم التنس، والشركاء التجاريين، والقوات المسلحة البريطانية، والمؤسسات الإعلامية البارزة، وعشاق التنس البريطاني، وغيرهم من فئات المجتمع".

وقد خُصصت المقصورة الملكية كمنطقة لكبار الشخصيات منذ عام 1992، وتشمل إمكانية الدخول إلى نادٍ خاص لتناول الغداء، بالإضافة إلى قواعد ملابس "أنيقة". ومن القواعد المهمة: ممنوع ارتداء القبعات حتى لا تحجب رؤية الضيف الجالس في الخلف.

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