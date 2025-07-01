شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عصام السيد يبدأ تصوير فيلم ابن مين فيهم أمام ليلى علوى وبيومى فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان الشاب أحمد عصام السيد تصوير فيلم ابن مين فيهم أمام ليلى علوى وبيومى فؤاد، الفيلم من تأليف لؤى السيد، وإخراج هشام فتحى.

ينتمى الفيلم لنوعية الكوميديا الاجتماعية، ويدور حول رحلة طريفة ومليئة بالمفارقات يقودها رشدى (بيومى فؤاد) فى محاولة للعثور على ابنه وسط فوضى حياته، لتظهر المحامية الصارمة ماجدة (ليلى علوى) وتقلب الموازين.

وشارك أحمد عصام السيد في موسم رمضان 2025 بمسلسل عايشة الدور أمام النجمة دنيا سمير غانم، وفيلم سيكو سيكو الذي احتل صدارة الإيرادات في موسم أفلام العيد، و شارك في فيلم آل شنب ويشارك حاليًا في فيلمين جديدين هما أحلام السلطان المنسي والشاطر.

قصة مسلسل عايشة الدور

ناقشت النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، وأحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.