شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد أعظم كتاب السيناريو فى مصر وسجل حافل بنجاحات سينمائية ودرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم، ذكرى ميلاد الكاتب الكبير وحيد حامد، والذى يعد واحدا من أعظم كُتّاب السيناريو فى تاريخ السينما والتليفزيون المصرى، وخلّف إرثًا أدبيًا وفنيًا لا يُنسى، حيث كان صاحب رؤية نقدية حادة تجاه الواقع السياسى والاجتماعى فى مصر، حيث رحل عن عالمنا فى 2 يناير 2021 عن عمر ناهز 76 عامًا.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبى، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما، حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.

تعاون الكاتب وحيد حامد مع النجم الكبيبر عادل إمام فى العديد من الأفلام ما يقرب من 5 أفلام وهم الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، المنسي، طيور الظلام، النوم فى العسل.

وشكل فيلم "النوم فى العسل" الصادر عام 1996 من بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر ومن إخراج شريف عرفة، علامة مميزة فى تاريخ وحيد حامد السينمائى، بعدما رصد مشاعر من الكبت والشعور بالقهر لدى العديد من أفراد الشعب المصرى، الأمر الذى تنبأ من خلاله بالعديد من الأحداث من مظاهرات فى مطلع الألفية احتجاجا على زيادة الأسعار وغلاء المعيشة.

ومن خلال الدراما التليفزيونية استطاع وحيد حامد أن يضع المشاهد أمام الوقائع التاريخية الحقيقة لأحداث عديدة، منها فترة ثورة يوليو ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية القفز على الثورة والحصول على مكاسبها، من خلال مسلسل "الجماعة".