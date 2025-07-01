شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون ينتقد Oppenheimer لتهربه من تصوير واقع ضحايا القصف النووى والان مع تفاصيل الخبر

أثار المخرج الكندى جيمس كاميرون الجدل بتصريحاته الأخيرة حول فيلم "Oppenheimer"، للمخرج كريستوفر نولان، بعدما وصف الفيلم بـ"التملص الأخلاقى"، بسبب تجاهله تصوير الواقع الوحشى لضحايا القصف النووى.

وفى مقابلة مع موقع Deadline، أوضح كاميرون - الذى يخطط لإخراج فيلم عن القنبلة الذرية - أنه رغم إعجابه بالأسلوب السينمائى للفيلم، إلا أنه شعر بخيبة أمل من تجاهل الفيلم للآثار الحقيقية والمدمرة للقصف النووى على المدنيين.



جيمس كاميرون ينتقد فيلم Oppenheimer

وقال كاميرون: "نعم، من المثير ما تجنّبه الفيلم، أحببت الإخراج، لكن شعرت أنه تملص أخلاقى، ليس وكأن أوبنهايمر لم يكن يعلم النتائج، هناك مشهد واحد فقط نرى فيه بعض الجثث المتفحمة، ثم يكمل الفيلم إظهار تأثره النفسى".

وأضاف: "أشعر أن الفيلم تهرّب من الموضوع، لا أعلم إن كان السبب هو قرار من الاستوديو أو من كريستوفر نولان نفسه، لكنه موضوع لا أتهرب منه، أنا أواجهه مباشرة، ربما لأننى أحمق بهذا الشكل".

يُذكر أن فيلم "Oppenheimer"، الذى عُرض لأول مرة فى 21 يوليو 2023، حقق أكثر من 950 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمي، ونال إشادات واسعة، رغم الانتقادات المتعلقة بتجاهله للجانب الإنساني للمأساة النووية.