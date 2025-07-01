دفاع واسع عن شيرين بعد حفل موازين: نجوم الفن يردّون على الهجوم القاسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق عدد من الفنانين والإعلاميين وصنّاع الموسيقى في مصر حملة دعم قوية للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد موجة الانتقادات التي تعرّضت لها عقب إحيائها أول حفل جماهيري كبير لها بعد غياب، ضمن فعاليات “مهرجان موازين” في المغرب.

وشهد الحفل تفاعلاً جماهيرياً واسعاً، إلا أن شيرين واجهت انتقادات لاذعة، تمحورت حول اعتمادها على أسلوب “البلاي باك”، بالإضافة إلى إطلالتها التي اعتبرها البعض غير ملائمة للمهرجان. وفي المقابل، تصدّر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي وسط تضامن واسع من شخصيات فنية وإعلامية بارزة، أكدوا أن الهجوم عليها غير مبرر وأنها ما زالت تمثل “صوت مصر الحقيقي”.

منظّم الحفلات الشهير وليد منصور نشر رسالة دعم لشيرين عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلاً: “مستغرب جداً من الهجوم على شيرين في حفل موازين، الذي وصفه المنظمون هناك بأنه الحفل الأعلى من حيث عدد الجمهور في تاريخ المهرجان”.

وأضاف: “بقالي 18 سنة بشتغل في مجال الحفلات، ومع احترامي لكل النجمات الكبار، مفيش غير شيرين عبد الوهاب، هي الممثل الشرعي لصوت مصر في العالم… شيرين قادرة بصوتها وإحساسها توصل لكل طبقات المجتمع، من الشارع الشعبي للديسكو للاستاد. هي فعلاً حالة فنية مش هتتكرر بسهولة. أنا شايفها أم كلثوم العصر الحديث”.

بدورها، نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو عبّرت فيه عن دعمها لشيرين، قائلة: “شيرين كان باين عليها التعب، لكن طلعت تغني عشان متزعّلش جمهورها. محدّش يقدر يملا مكان شيرين، ولو هاجمناها هنفقدها للأبد”.

وانتقدت وهبة تصريحات الطبيب نبيل عبد المقصود، الذي قال إن شيرين “زي الفل”، معتبرة أن هذا التصريح ينزع عنها العذر في أعين الجمهور، ويُظهرها بصورة غير احترافية، وأضافت: “غناؤها بلاي باك دليل إنها مش كويسة، وهي مش محتاجة تغنّي كده لو كانت فعلاً مرتاحة”.

من جهته، عبّر الشاعر تامر حسين عبر منصة “إكس” عن تفهّمه لوضع شيرين، وكتب: “واضح إن صوتها كان مرهق، لكنها بتحاول وبتعافر علشان ترجع لجمهورها، اللي هو أكتر حاجة بتفرّحها”.

ودعا الجمهور إلى الرفق بها قائلاً: “شيرين بني آدمة وبتحس، واللي بيتقال عنها ممكن يسد نفس أي مطرب عن الغنا. شيرين صوت عظيم ويستحق الكلمة الطيبة”.

أما الإعلامية مروة صبري، فأبدت استياءها من حملات التنمّر التي طالت شيرين، وكتبت عبر “فيسبوك”: “شيرين بتحاول تبعد عن أي طاقة سلبية وبتكافح علشان ترجع لجمهورها، لكن بدال ما نطبطب عليها، بندوس عليها بكلام قاسي”.

وأضافت: “أنا مصدومة من كم قلّة الأدب والتنمّر لمجرد إنها بدأت الحفل ببلاي باك. دي نجمة كبيرة ولازم نفتخر بيها مش نحبطها”.