منة شلبي تشوّق الجمهور لـ”هيبتا 2″.. دراما الحب تعود برؤية جديدة في الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت النجمة منة شلبي جمهورها لفيلمها الجديد “هيبتا 2” المنتظر عرضه خلال موسم الصيف، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” الإعلان الترويجي الأول للعمل، الذي يُعد امتدادًا للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول “هيبتا: المحاضرة الأخيرة” عام 2016.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، في تركيبة درامية رومانسية تستكمل ما بدأه الجزء الأول، لكن من زاوية أكثر نضجًا وعمقًا، وبمقاربة جديدة للعلاقات الإنسانية.

ويحمل الجزء الثاني عنوان “هيبتا 2″، وهو عمل يستند إلى رؤية الكاتب محمد صادق، مؤلف الرواية الأصلية، بينما تولّى كتابة السيناريو كلٌ من محمد جلال ونورهان أبو بكر، في معالجة تستعرض مراحل تطور الحب ومفاهيمه، وما يرافقه من تحوّلات وتحدّيات، في إطار درامي يمسّ المشاعر ويعكس الواقع العاطفي لجيل اليوم.

يُذكر أن الجزء الأول من الفيلم حظي بنجاح جماهيري ونقدي واسع، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد داود، جميلة عوض، شيرين رضا، إلى جانب ضيوف شرف بارزين مثل ماجد الكدواني، نيللي كريم، وكندة علوش.

ويُرتقب أن يحقق الجزء الثاني صدىً مماثلاً، خاصة مع تطلّع الجمهور إلى تجربة سينمائية تمزج بين المشاعر الصادقة والرؤية المعاصرة للحب.