عمرو سعد يحتفل بتخرّج ابنه: “ما شاء الله عليك يا صاحبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان عمرو سعد متابعيه على “إنستغرام” مجموعة صور وثّق من خلالها لحظات احتفاله بتخرّج نجله الأكبر رابي من المدرسة الثانوية الألمانية، في أجواء عائلية مليئة بالفخر والفرح، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهوره وأصدقائه من الوسط الفني.

وظهر سعد في الصور برفقة أفراد أسرته خلال الحفل، وعلّق قائلاً: “ما شاء الله عليك يا رابي… رابي عمرو سعد يجتاز الثانوية الألمانية بنجاح كبير وتقدير ممتاز، مبروك يا صاحبي، عقبال الجامعة بإذن الله”.

وقد انهالت التهاني من عدد من النجوم الذين حرصوا على مشاركة عمرو سعد هذه اللحظة، حيث كتب الفنان يوسف الشريف: “ما شاء الله، ألف مبروك”، ليردّ عليه سعد: “ربنا يسعدك يا صاحبي وعقبال أولادك نفرح بيهم”.

كذلك هنّأته الفنانة مي عمر بقولها: “ما شاء الله، مبروك يا عمرو”، فردّ عليها قائلاً: “ربّنا يفرّحك بالبنات يا أجمل نجمة”.

أما الفنان مصطفى عماد فكتب: “بسم الله ما شاء الله، ربنا يكتب له كل الخير اللي في الدنيا يا رب”، وردّ عليه سعد: “حبيبي يا درش”.

ومن جهته، علّق الفنان أحمد رزق: “مبروك يا حبيبي”، فردّ سعد قائلاً: “حبيبي يا رزق ربنا يسعدك”.

وكتب الفنان محمد جمعة: “ربنا يفرّحك بيه دايماً يا صاحبي”.

تجدر الإشارة إلى أن رابي عمرو سعد ظهر إلى جانب والده في أكثر من مناسبة سابقة، وسبق أن أثار اهتمام الجمهور بتشابه الملامح بينه وبين والده.