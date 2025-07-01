شارليز ثيرون تسخر بجرأة من ضيوف زفاف جيف بيزوس

تصدّرت شارليز ثيرون في السّاعات الماضية عناوين الصّحف بسبب مزحها الخفيف حول قائمة ضيوف حفل زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في البندقية.

أثناء استضافتها لحفلها الخيريّ “حفلة بلوك بارتي لمشروع شارليز ثيرون للتّواصل مع أفريقيا” في لوس أنجلوس، قالت ثيرون مازحة: “أعتقد أنّنا قد نكون الأشخاص الوحيدين الّذين لم يتلقّوا دعوة لحفل زفاف بيزوس. لكن هذا لا بأس به لأنّهم سيّئون ونحن رائعون”. كان الضّيوف الّذين أشارت إليهم يشملون مشاهير بارزين مثل عائلة كردشيان، ليوناردو دي كابريو، توم برادي، أوبرا وينفري، وأوشر وغيرهم.

جاء تعليق ثيرون بعد أن أثار حفل الزّفاف اهتمامًا كبيرًا بسبب قائمة الضّيوف المرموقة، إذ حضر الحفل نجوم مثل كيم كردشيان، كيندال جينر، كايلي جينر، كلوي كارداشيان، وكريس جينر، بالإضافة إلى شخصيّات بارزة أخرى مثل بيل غيتس وإيفانكا ترامب.

الجدير بالذّكر أنّ زفاف بيزوس وسانتشيز كان موضوعًا للجدل خاصّة أن المبلغ المقدر للحفل هو خمسون مليون دولار الّذي أنفق على الاحتفال.