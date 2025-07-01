شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية لم يحققها وحيد حامد فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد أحد أهم الكتاب في مصر السيناريست الراحل وحيد حامد، فهو من مواليد 1 يوليو عام 1944، قدم خلال مسيرته الفنية عدد من الأعمال الفنية المتميزة.

وفى لقاء قديم للراحل وحيد حامد مع الإعلامية منى الشاذلى، تحدث عن كيف حول يوسف إدريس اتجاه في الكتابة، قائلا:" بدايتى كاتب قصة قصيرة ومفيش في دماغى الدراما خالص أول مجموعة قصص قصيرة ليا أهدتها ليوسف إدريس، وأنه يقرأها ويقولى رأيه بس واضح انها معجبتهوش، وقابلته في مطعم بجوار مبنى التليفزيون رحب بيا وقالى:" مستقبلك في الدراما وليس في كتابة السرد الروائى أو القصة القصيرة"

وأضاف في كلامه:" وأدرك شيء متميز فيا ولما حققت نجاحات في السينما كان يقابلنى ويقولى "أنا اللى دليتك على الطريق والسكة الصح خد قصة من قصصى أعملها فيلم وللأسف لم أتمكن أنى أحول قصة من قصصه إلى فيلم ولكن ابنى مروان كان مشروع تخرجه قصة من يوسف إدريس و أول فيلم قصير عمله مروان كان " لى لى" قصة للدكتور يوسف إدريس".



وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.