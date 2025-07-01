شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض تنضم لأبطال فيلم "حين يكتب الحب" لمعتصم النهار والفيشاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة جميلة عوض على المشاركة في فيلم "حين يكتب الحب" والذي يبدأ تصويره قريبا، والعمل من بطولة معتصم النهار وأحمد الفيشاوي وسوسن بدر وجاري اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

يذكر أن جميلة عوض تشارك في فيلم "في عز الضهر" الذي يعرض حاليا في السينمات، والذي يشهد عودتها السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ مشاركتها في فيلم "المحكمة" الذي تم عرضه عام 2021 وشارك في بطولته: غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، مايان السيد، أحمد داش، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، ويشارك في العمل، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "في عز الظهر" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.