شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الأراجوز فى دورته الـ4 اليوم تحت عنوان اقتصاديات التراث والان مع تفاصيل الخبر

تنظم فرقة ومضة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ووزراة الثقافة مهرجان الأراجوز المصري في دورته الرابعة في الفترة من 1 يوليو حتى 8 من نفس الشهر، ويضم المهرجان عددا من الفعاليات بين عروض وورش تعريفية وسمينار علمي ومحاضرات.

ويأتي المهرجان هذا العام تحت عنوان "اقتصاديات التراث" متخذا من الأراجوز نموذجا، وهو ما سعت تجربة إحياء الأراجوز في لفت الانتباه إليه منذ بدايتها، حيث ناقش د نبيل بهجت مؤسس المهرجان هذا المصطلح في دراساته الأراجوز المصري منذ 2008، مطلقا دعوته للاستفادة من اقتصاديات التراث منذ ذلك الحين.

ويفتتح المهرجان اليوم الثلاثاء في بيت السناري بالسيدة زينب في تمام الساعة الثامنة مساء بسمينار علمي حول اقتصاديات التراث يتحدث فيه كل من د نبيل بهجت عن "نحو نظرية لاقتصاديات التراث"، ود.مصطفى جاد عن "التراث ثروة اقتصادية مستدامة"، ود.محمد ثروت عن التراث واقتصاد شرق آسيا، ود.أحمد نبيل عن " فرقة ومضة نموذجا لاقتصاديات التراث ".

وعقب السمينار تقدم فرقة ومضة عرض التمساح وهو أحد العروض التراثية الذي استمر وأخذ اشكال مختلفا عبر العصور المتلاحقة، وكذلك تقدم عددا من نمر الأراجوز التراثية ويعقب العرض ورشة تعريفية بفنون الأراجوز.

أما اليوم الثاني من أيام المهرجان فيبدأ فعالياته في تمام الساعة الثامنة مساء في بيت السناري بندوة تحت عنوان "التراث مقاومة"، ويبدأ بمناقشة مفتوحة حول مفهوم التراث والمقاومة يتحدث فيها كل من د نبيل بهجت عن الأراجوز فن مقاوم، ود أحمد نبيل عن التراث فعل مقاوم ود محمد شحاته العمدة عن ثقافة المقاومة في السير الشعبية.

تقدم فرقة ومضة عقب الندوة عرض الديك الهادر الغادر تأليف غنام غنام إخراج نبيل بهجت، وكذلك عرض الحكايات وعددا من نمر الأراجوز التراثية وعقب العرض تقدم ورشة تعريفية بفنون الأراجوز.

أما اليوم الثالث من أيام المهرجان فيكون في بيت السيحمي بشارع المعز، ويبدأ فعالياته بمحاضرة بعنوان "اقتصاديات التراث" للدكتور نبيل بهجت، ويعقبها عرض على الأبواب وهو من النماذج التي استلهم التراث كفعل مقاوم ويعقب العرض ورشة تعريفية بفنون الأراجوز.

ويأتي اليوم الرابع والختامي من أيام المهرجان في مقر مكتبة الاسكندرية، حيث ستقدم فرقة ومضة عددا من عروض الأراجوز في ساحات المكتبة وستناقش مع الجمهور فكرة الأراجوز والمساحات المفتوحة، وستقدم نموذجا عمليا من خلال العرض في الساحات المتعددة هنا على إمكانية توظيف واستثمار تلك الفنون بشكل يتيح انتاج عروض بأقل التجهيزات.

ويسعى المهرجان هذا العام لتسليط الضوء على اقتصاديات التراث كدعوة لتفعيل الاهتمام بالاستثمار في التراث وتحويله لأحد مفردات الدخل القومي تأكيدا على أنه ليس لدينا منتجا بحجم الثقافة نستطيع أن نسوقه ونعتمد عليه.