شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ضيف أولى حلقات sold out مع محمود سعد فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى عن طرح تذاكر أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج سولد أوت Sold Out، الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، إذ يحل النجم هشام ماجد ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من سلسلة برنامج سولد أوت SoldOut، وذلك يوم السبت الموافق 12 يوليو المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وتصور الحلقة على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد.

وطرحت إدارة برنامج سولد أوت Sold Out تذاكر حضور الحلقة للجمهور على موقع شركة تذكرتي الإلكتروني، ويكشف النجم هشام ماجد خلال الحلقة كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفن وذكريات طفولته وذلك في حوار مفتوح يديره الإعلامي محمود سعد ويشارك فيه الجمهور بأسئلة مباشرة.

يشار إلى أن هشام ماجد يصور حاليا فيلمه الجيد برشامة مع ريهام عبد الغفور، باسم سمرة، طه دسوقى، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول ظاهرة الغش في المدارس.