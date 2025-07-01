شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال وعاشور والشرنوبي وحبيب يبدعون في ألحان لألبومات زملائهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الفني الحالي تعاونات لافتة بين عدد من نجوم الغناء العربي ضمن ألبومات جديدة، حيث يشارك عدد من المطربين في تقديم ألحان لأغنيات يطرحها زملاؤهم، في تجارب فنية متنوعة.

ففي ألبوم الفنان تامر حسني الجديد، الذي يحمل عنوان "لينا معاد"، يشارك الفنان رامي جمال بألحان أغنية "حلال فيك"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع أحمد عبد السلام.

كما يشارك المطرب تامر عاشور في ألبوم النجمة أصالة نصري المنتظر، والذي يحمل اسم "ضربية البُعد"، حيث قدّم لها لحن أغنية "كلام فارغ" من كلمات منة القيعي، وتوزيع فهد.

من جهته، يضع الفنان محمد الشرنوبي بصمته في ألبوم أصالة أيضًا، من خلال تلحين أغنية التي وزعها موسيقيًا تيام، وتولّى ماهر صلاح مهمة هندسة الصوت. وتُعد هذه الأغنية آخر ما تم تسجيله ضمن الألبوم.

أما الفنان حسام حبيب، فيشارك بلحن جديد في ألبوم رامي صبري القادم، والذي يحمل عنوان "أنا بحبك أنت"، حيث لحّن أغنية "بحكيلك عن الأيام"، من كلمات أدهم معتز، وتوزيع أسامة الهندي.