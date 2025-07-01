شكرا لقرائتكم خبر عن يقصد عبد الحليم.. الموجى مقدما هانى شاكر لسمير صبرى: هيقعد صاحبك فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

فى مذكراته، يتحدث الفنان الراحل سمير صبرى عن النجوم الذين تعاون معهم خلال مسيرته الفنية، حيث كانت تربطه العديد من الصداقات والعلاقات فى الوسط الفنى، إذ تمتع صبري بقدر كبير من الحب من زملائه وتجاههم، وخلال أحد فصول الكتاب الذى يُعد من أعمال السيرة الذاتية، تحدث سمير صبري عن الموسيقار والملحن محمد الموجى، والذى تحل اليوم ذكرى وفاته الـ30.

ويروى سمير صبرى في كتابه في فصل "محمد الموجى.. مكتشف النجوم" تفاصيل اكتشاف الموجى لهانى شاكر، وقصة ظهوره لأول مرة فى برنامج "النادى الدولى".

ويقول صبرى: "قدم لى الموسيقار محمد الموجى الصوت الجديد، الذى اكتشفه فى ذلك الوقت ويرعاه، هانى شاكر، والذى كان ظهوره الأول فى التليفزيون مع الموجى فى برنامج النادى الدولي، ذلك البرنامج الذى كان موعد تصويره معروفا لدى الجميع. وأثناء تسجيلى إحدى الحلقات، فوجئت بالموسيقار محمد الموجى يدخل الاستوديو دون موعد ومعه شاب صغير يحمل عودا فى يده، ورحبت به قبل بداية تسجيل الحلقة، وكالعادة كنت اعتدت تسجيل الحلقات دون توقف لمدة 3 ساعات، على أن تتم معالجة الحلقة لتظهر بالشكل المطلوب فى المونتاج، سألت الأستاذ محمد الموجى عن سبب حضوره، فقال لي: "أنا جايبلك الصوت اللى ها يقعد صاحبك فى بيته".



مذكرات سمير صبري

ويضيف سمير صبرى: "الموجى ابن بلد.. واضح وصريح، ولكنه كان كثير الخلافات مع عبد الحليم حافظ، بسبب تحيز حليم أحيانا لبليغ حمدى أكثر من الموجى.. سلمت على الوجه الجديد، وهمست للأستاذ الموجى: ليه نقعد فلان أو فلانة فى البيت؟.. الأفضل نضيف صوت وموهبة جديدة إلى حديقة الفن المليئة من اكتشافاتك الرائعة مثل فايزة أحمد وعبد الحليم الذى كان لك الفضل فى اكتشافه، فقال لى الموجي: "لا .. ما تجيبش سيرة صاحبك ده.. أنا جايب موهبة جديدة ستغنى لحنا جديدا لى، وما تجيبش سيرة صاحبك أثناء التسجيل أرجوك".

وتابع: "بدأنا التصوير، وتوالت الفقرات، حتى وصلنا إلى فقرة الموجى، وقدمته فى البرنامج مستعرضا أهم ألحانه، ثم قدمت الموهبة الشابة الجديدة التى اكتشفها، وقال الموجي: "هذا الشاب سيكون له مستقبل كبير، وأنا لحنت له أغنيتين سيغنى لك واحدة منهما الآن، وبدأ الشاب هانى شاكر يغنى ثم فاجأتهما أثناء التسجيل، وسألت الموهبة الجديدة هانى شاكر: لمن تحب أن تستمع؟ فأجاب بحسن نية: عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وكل ألحان الأستاذ محمد الموجي، فطلبت منه أن يغنى أغنية من ألحان الموجى، فغنى أنا قلبى إليك ميال، رائعة فايزة أحمد، ثم طلبت منه أن يغنى أغنية لعبد الحليم حافظ من ألحان الموجى.

واستطرد صبري: "هنا اصفر وجه الموجى، وكان يريد أن يضربنى بالعود.. غنى هانى شاكر، صافينى مرة، وبدأ الموجى يعزف معه بعد تردد، وانتهت الحلقة التى شهدت الظهور الأول لهانى شاكر على شاشة التليفزيون، وبعدها أحضر لى الأستاذ محمد الموجى الموهبة الجديدة على الحجار، ليتم تقديمه من خلال برنامجى، الذى كان له الفضل فى تقديم عدد كبير من النجوم".